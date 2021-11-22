وأظهرت الصور التي التقطتها عدسة موقع "سكاي نيوز عربية"، انهيار نيفين الباقوري، ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، بينما حاول المشيعون تهدئتها قبل بدء صلاة الجنازة.

ولف علم مصر نعش البابلي، وقبل بدء صلاة الجنازة، وضع المشيعون ورودا على جثمانها.

ومن بين الفنانين الذين شاركوا في الجنازة، خالد النبوي ووفاء عامر وأحمد بدير وجومانا مراد وياسمين الخيام وأحمد سلامة ودنيا سمير غانم وحلا شيحة، رفقة زوجها الداعية معز مسعود، الذي أمّ المصليين. كما شارك في الجنازة الإعلامي رامي رضوان.

وأعربت الفنانة إسعاد يونس، التي لاقت نجاحا كبيرا في مسلسل "بكيزة وزغلول" الذي شاركت البابلي بطولته، عن حزنها لرحيل "رفيقة عمرها"، لافتة إلى أنها خارج البلاد وتحاول جاهدة العودة إلى مصر للمشاركة في جنازة البابلي.

كما ذكرت الفنانة يسرا أنها غائبة عن تشييع جثمان البابلي، نظرا لظروف سفرها. وكتبت عبر صفحتها الرسمية على تويتر: "من الحاجات الصعبة اللي (التي) ممكن الواحد يعيشها إنه ميقدرش (لا يستطيع) يودع أقرب الناس لقلبه (..) يعز علي أوي (جدا) إني ماكنتش في جنازتك بسبب ظروف التصوير بره مصر".

ووصفت يسرا الفنانة الراحلة بـ"ست الهوانم" قائلة: "مع السلامة يا أعز وأحن سوسكا في حياتي وفي حياة كل اللي يعرفك.. متهنية في الجنة ونعيمها يا ست الهوانم".

تاريخ حافل

واشتهرت البابلي -التي توفيت الأحد، بعد صراع مع المرض- بعدد من الأدوار الكوميدية في المسرح والتلفزيون المصري، وتميزت في إتقان اللون الكوميدي وكذلك الدرامي، ولها رصيد هائل من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية والمسرحية.

ومن أشهر أعمالها دور "بكيزة الدرمللي"، في مسلسل "بكيزة وزغلول"، الذي أُنتج عام 1987، ويحكي قصة بكيزة التي تفاجأ بعد وفاة زوجها العشماوي بابنته زغلول، التي تربت في الفقر بعيدا عن والدها الثري، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

وعلى خشبة المسرح، تألقت البابلي بمسرحيتين تعدان من بين الأهم في تاريخ المسرح العربي، هما "مدرسة المشاغبين"، التي لعبت فيها دور المعلمة "عفت عبد الكريم"، التي تحاول تقويم طلاب في الثانوية العامة يرسبون في العديد من المواد، ولا يحترمون مدرسيهم، إلا أنّها نجحت في الوصول لهدفها في نهاية الأمر.

بالإضافة إلى مسرحية "ريا وسكينة"، مع الفنانة الراحلة شادية، والتي أدت خلالها دور سكينة، وشاركهما البطولة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، والفنان أحمد بدير.