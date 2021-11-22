وعرفت الراحلة الزرقا" على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المحاربة الأشهر للسرطان"، بعد صراعها الطويل مع المرض الذي أصيبت به قبل 6 أعوام، واضطرت حينها لبتر ذراعها بعد إصابتها بسرطان العظام، قبل أن تنتكس حالتها الصحية، منذ 10 أشهر نتيجة مضاعفات إصابتها بسرطان لوكيميا الدم وزراعة نخاع عظام.

وكتب إسلام عرفات وهو زوج الراحلة، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي حبيبتي، وصلاة الجنازة عصر الاثنين بجامع المواساة والدفن بالمنارة آخر باب، والعزاء يوم الثلاثاء بجامع الشهيد عبد المنعم رياض بعد صلاة المغرب.. برجاء الدعاء".

وحرصت سلمى على نشر قصتها، خلال السنوات الماضية، إيمانًا منها بأنّ لها دورا في نشر التوعية ضد المرض، ولسعيها لأن تكون سببًا في الإنقاذ، ولو لحالة واحدة عن طريق الكشف المبكر ومعرفة الإصابة.

ولم تتمكن سلمى من حضور حفل التخرج الخاص باستلام شهادة درجة الماجستير التي ظلت تعمل عليها لمدة 6 سنوات، قائلة "لم أتمكن من حضور الحفل لاستلام الشهادة التي كنت أعمل عليها لمدة 6 سنوات. في كل معركة أخوضها، أقول لنفسي إنها ستكون الأصعب والأخيرة".

وكان آخر ما نشرته عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" صورة من فراش المرض، في 11 نوفمبر الجاري، قائلة "هلا بأحلى نوفمبر، شهر عيد ميلادي، في حالة تسائلك عن الشكل الذي أبدو عليه في الخارج، إنه اللوكيميا وانتفاخ البطن والرئتين بعد زرع نخاع العظام، لم أتناول الطعام منذ 44 يوما".

وتابعت محاربة السرطان: "لقد فقدت فعليًا كل عضلات جسدي وأنا أتحرك على كرسي متحرك، أنا أعيش على التغذية الوريدية والعلاج الكيميائي والمضادات الحيوية، آخذ دفعات يومية من الدم والصفائح الدموية، لأبقى على قيد الحياة".

وفيات متلاحقة

وبعد الإعلان عن رحيل "الزرقا"، أعلن النائب البرلماني، أيمن أبو العلا، زوج الإعلامية، أسماء مصطفى، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وفاتها، قائلًا "انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت مقدم برنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز" قد أعلنت قبل وفاتها أن حالتها الصحية معقدة، وما زال الفريق الطبي يحاول الوصول لبروتوكول علاج كيماوي يناسب الحالة المتأخرة نسبيًا، واعتذرت عن تقديم بث مباشر لطمأنة محبيها، مؤكدة أنها لن تظهر وهي بهذه الحالة الصحية.

ووجّهت أسماء، في أكتوبر الماضي رسالة لمتابعيها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" قالت فيها إن نظرتها للحياة تغيّرت بعد إصابتها بالسرطان، وأن الدائم هم الأهل وكل الناس الطيبين الموجودين بجواره والمعروف والمحبة والسيرة الطيبة، وأن الدنيا تصغر في نظر الإنسان".