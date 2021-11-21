فقبل أسبوع، عزف أكثر من 12 ألف موسيقي معا مقطوعة كلاسيكية لأكثر من خمس دقائق في مسعى منهم لتحطيم رقم قياسي روسي سُجل قبل عامين.

وهنأ وزير الإعلام الفنزويلي فريدي نانيز والسفير الروسي في كراكاس سيرجي ميليك-باجداساروف الموسيقيين يوم السبت في كلمة بثها التلفزيون الرسمي.

وتضمن البث تسجيلا لخبيرة موسوعة جينيس للأرقام القياسية سوزانا رييس وهي تعلن أن الموسيقيين الفنزويليين نجحوا في تسجيل رقم قياسي جديد بعد أن عزفوا مقطوعة لا مارش سلاف للموسيقار بيتر تشايكوفسكي لأكثر من خمس دقائق.

تضم "السيستيما" في صفوفها 350 ألف طفل وشاب يعزفون في شبكة من 180 أوركسترا.