وقال رئيس جهاز حماية المستهلك المصري المهندس أيمن حسام الدين في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية إن الجهاز رصد الفيديو المتداول حول الواقعة وقرر التحقيق فيها بصفته المنوط بحماية المستهلكين وضبط علاقتهم بالشركات وضمان حقوقهم.

وشدد على أنه سيتم التعامل مع الأمر بكل شفافية وسيتم الإعلان عما سينتهي إليه التحقيق والإجراءات المتخذة في ضوء هذا التحقيق.

وأشار كذلك إلى أن التحقيق سيشمل سماع أقوال العميل الذي تعرض لتلك الواقعة من أجل الإلمام بكل التفاصيل المحيطة بها.

يأتي ذلك بعد انتشار فيديو يظهر معركة شرسة بالأيادي، بين موظفين في "فودافون مصر" وأحد العملاء.

ويظهر في الفيديو اشتباك عنيف بالأيدي اثنين من الموظفين وعميل، تلقى خلاله الأخير ضربا مبرحا داخل أحد فروع الشركة.

ولم تتضح على الفور ملابسات أو مكان حدوث الواقعة، التي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

واكتفت الشركة بإصدار بيان مقتضب قالت فيه إنها أجرت تحقيقا في الحادث، انتهى بالتصالح بين أطراف الاشتباك.