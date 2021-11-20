وحمل البلاغ رقم 115494 لسنة 2021، وقال المحامي أيمن محفوظ في بلاغه، أن ما يقوم به نجيب ساويرس جريمة يعاقب عليها القانون بشدة طبقا للمادة رقم 174 و177 من قانون العقوبات، وذلك على خلفية رفض ساويرس قرار نقابة الموسيقيين بوقف 19 من مؤدي المهرجانات.

رسالة للجمهور

وأضاف محفوظ أن الفنان يؤدي رسالة للجمهور والمجتمع، ولا يجب أن يظهر هذا الفنان بشكل ومظهر غير لائق.

وكان ساويرس قد انتقد في تغريدة عبر "تويتر" قرار "المهن الموسيقية"، بشأن وقف 19 من مطربي المهرجانات وقال: "أول مرة أري نقيب للمغنين فخور جدا بمنع الغناء، الجمهور هو من يقرر من يسمع وماذا يسمع، وليس النقيب.

هاني شاكر يرد

وردت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر على تصريحات ساويرس، بعد وصفه النقابة بأنها "نقابة مغنين".

ونشر المتحدث الإعلامي باسم النقابة طارق مرتضى بيانا قال فيه: "توضيح من نقابة المهن الموسيقية تعليقا على الأخ نجيب ساويرس، أولا اسمها نقابة المهن الموسيقية وليست نقابة المغنيين كما تعلم أو لا تعلم لذا وجب التوضيح".

وأضاف: "ثانيا، هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة ومن يريد أن ينتمي لها يتقدم بأوراقه وفقآ للقانون لاجتياز الاختبارات. ثالثا، نقابة المهن الموسيقية منشأة بقانون 35 لسنة 1978 والعضوية لها شروط وعليها واجبات منها الالتزام بالسلوك الذي لا يتنافى مع القيم والأخلاق.

وتابع: "دور النقابة تنظيم ما هو حادث على الساحة الغنائية وليس منعه شريطة أن يكون عضوا أو مصرح له والقانون. وحضرتك تسمعهم بشكل خاص وهذا حقك لكن لا تفرضه على العامة بغير الإجراءات واللوائح المنظمة لمهنة الغناء".

وقال: "وأخيرا، الأخ نجيب أموال النقابة هي أموال عامة وإهدارها إهدار للمال العام، وحضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعا ونراهم في مهرجان الجونة القادم".

"قرار الإيقاف"

يذكر إن نقابة المهن الموسيقية بمصر، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدرت قرارًا بإيقاف 19 من مطربي المهرجانات، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء بسبب عدم تقنين أوضاعهم بالنقابة خلال الفترة الماضية.