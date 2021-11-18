وجاء قرار النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر بسبب عدم تقنين أوضاعهم بالنقابة خلال الفترة الماضية، وحتى اجتيازهم للاختبارات.

وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أوضح المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى، خلفية القرار قائلا: "لكي تؤدي دورك كمطرب لابد أن تكون عضوا في النقابة، وهؤلاء ليسوا أعضاء ولا يتبعون لها، ولابد لنا أن نضبط الإيقاع الخاص بالعمل ومنع أي شخص من الغناء طالما كان غير مستوف للشروط".

وأضاف مرتضى: "هذه خطوة من جانب النقابة لإنقاذ الفن والساحة الغنائية المصرية، ومحاولة جادة لسد الأبواب الخلفية لمن هم عديمي الموهبة الذين يعبثون بسمعة الفن المصري".

ونوه المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية إلى أنه: "لا توجد أي مهنة إلا ولها نقابة خاصة بها، ومن يعمل في الغناء لابد وأن يتبع النقابة سواء بالحصول على عضوية أو تصريح مزاولة المهنة".

ومن أبرز الأسماء التي شملها قرار منع الغناء، حمو بيكا وحسن شاكوش ومجدي شطة وكزبرة وحنجرة وعمرو حاحا وفرقة الكعب العالي وأحمد قاسم الشهير بفيلو.

اجتياز الاختبارات

وبالحديث عن اجتياز الاختبارات، أوضح مرتضى: "من يريد أن يكون عضوا لابد له أن يقدم أوراقه ويجتاز الاختبارات التي يحكم فيها كبار ونجوم الصناعة الفنية. اللجنة وحدها هي من تختار من يكون عضوا ومن يرسب ولا يستحق الانضمام للنقابة".

وتابع مرتضى: "بعض هؤلاء المطربين قدّموا للالتحاق بالنقابة، من بينهم حمو بيكا ولكنه لم ينجح ورسب في الاختبارات التي قيمتها اللجنة الفنية".

حرب كبيرة ضد أغاني المهرجانات

وعن الدوافع وراء القرار، أكد علاء سلامة مستشار نقابة المهن الموسيقية في مصر أنه: "نواجه خلال السنوات الأخيرة حربا كبيرة ضد المهرجانات الشعبية، هذا اللون الذي لا يصح أن يكون الواجهة للغناء المصري".

وأردف سلامة في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "خلال الفترة الماضية كان هؤلاء المطربين يجدون جبهة دفاع كبيرة لهم، لذلك كان القرار السليم هو إخضاعهم لاختبارات إجادة ومن ينجح فيها فأهلا به، ليعمل وفق القواعد والقوانين المنظمة للغناء في مصر".

وأشار الأستاذ في معهد الكونسرفتوار المصري إلى أنه: "من لم ينضم للنقابة لا يجوز له الغناء، الأمر واضح. فما يقدمه هؤلاء المطربين ليس هو شكل الفن المصري الحقيقي، فلدينا أصوات مهمة وكليات تخرّج الأصوات المميزة كل عام، هؤلاء من يستحقوا التواجد والدعم".