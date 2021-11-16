وأكد وليد توفيق على اهتمامه بأن "يحافظ على النجاح وحب الجمهور وتقديم أعمال جيدة لا تشبه غيرها"، قائلا لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه يحضر لتصوير فيديو كليب لأغنية بعنوان "يا قلب حاج تعن"، سيكون بها أربع قصص تتحدث عن الألم والوجع.

أغاني المهرجانات

كما تطرق توفيق إلى أغاني "المهرجانات" التي انتشرت في مصر والوطن العربي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، قائلا إن بعض مطربي المهرجانات يمتلكون أصواتا جيدة.

وفي الوقت نفسه، أكد أنه يتفق مع نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر، في رفض أي أغنيات تتضمن "إسفافا أو ابتذالا، سواء في اللفظ أو الأداء".

الأغنية الخليجية

وتطرق توفيق إلى الأغنية الخليجية، مؤكدا أنها "أصبحت في مستوى المنافسة مع الأغنية المصرية واللبنانية، وأصبح لديها قاعدة جماهيرية عريضة وتتطور بقوة".

كما أكد أن هناك "أصواتا خليجية جميلة وصاحبة موهبة كبيرة ومتميزة"، معربا عن إعجابه بها.

وأضاف: "الأغنية الخليجية لا ينقصها أي شيء، وهناك أغان خليجية محفورة بأذهان الجماهير مثل (يا طيب القلب) لعبد المجيد عبد الله، و(الأماكن) لمحمد عبده، وأغاني عديدة لحسين الجسمي، وغيرهم من نجوم الطرب الخليجي، التي يحبها الجمهور ويرددها كثيرا".

لبنان والفن

وتطرق الفنان اللبناني بالحديث إلى ما يحدث في بلده خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "لبنان لديه مشكلة كبيرة متمثلة في تراكم الأحداث من كافة الجوانب، وانتشار فيروس كورونا".

وتابع: "الشعب اللبناني يعيش في وضع مزر وصعب للغاية، وهذا يؤثر بشكل كبير على بلد سياحي مثل لبنان. أدعو الله أن تزول هذه الغيمة".

وبسؤاله عن دور الفن في مثل هذه الأزمات، قال: "أتمنى من زملائي أن نتكاتف جميعا لدعم بلدنا والوقوف بجواره في أزمته"، لافتا إلى أنه سيطرح قريبا أغنية بعنوان "سلام الله يا بيروت"، آما أن تكون أغنية جماعية تضم نجوم لبنان على غرار "الحلم العربي".