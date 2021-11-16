وتمكن اللصوص من سرقة أكثر من 26 مليون جنيه إسترليني، كانت على شكل نقود ومجوهرات وأحجار كريمة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية، فإن عمليات السرقة تلك تمت على مدار 13 يوما فقط، وتعود للعام 2019.

ومن بين الضحايا لاعب خط وسط تشيلسي السابق ومديره فرانك لامبارد، ومقدمة البرامج التلفزيونية كريستين، ومالك نادي ليستر سيتي الراحل فيشاي سريفادانابرابها، والممثلة تمارا إيكلستون.

واعترف كل من يوغوسلاف يوفانوفيتش وأليساندرو مالطي وأليساندرو دوناتي، بالتهم المسندة إليهم، بينما فرّ دانييل فوكوفيتش إلى صربيا.

وطبقا للصحيفة البريطانية، فإن العصابة كانت تخطط لتنفيذ ضربات مشابهة على منازل مشاهير آخرين في أوروبا، هذا إلى جانب المزيد ببريطانيا.

وبحسب مصادر أمنية فإن أفراد العصابة قد نقلوا قسما كبيرا من الأموال التي سرقوها لخارج بريطانيا، بينما رصدتهم كاميرات المراقبة في متاجر وهم ينفقون آلاف الجنيهات على عدد من المنتجات والسلع.

ووجهت لأفراد العصابة تهم السرقة وغسيل الأموال، وأصدر القضاء أحكاما بالسجن تتراوح بين 11 و8 سنوات، فيما لا يزال أحدهم طليقا بانتظار تسلمه من صربيا.