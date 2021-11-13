وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن مياه السيول والأمطار تسببت في "هدم مقابر منطقة الشلال جنوبي مدينة أسوان، وجرفت معها جثث ورفات الموتى".

وأفاد المصدر بأن الأجهزة المعنية بالمحافظة عملت على مساعدة الأهالي، بإعادة تكفين الرفات والجثث مرة أخرى، وحفر مقابر جماعية ودفنها فيها.

وبسبب الأحوال الجوية السيئة التي تتعرض لها أسوان، وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المصرية من استمرارها، قرر محافظ أسوان إعطاء جميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، عطلة رسمية الأحد، حفاظا على أرواحهم، ولتسهيل عمل الأجهزة المعنية في التعامل مع توابع الأحوال الجوية.

كما عملت أجهزة المحافظة على توفير أمصال ضد لدغات العقارب والثعابين، بعد تلقي عدة بلاغات عن تعرض بعض الأهالي للدغات عقارب جرفتها السيول من المناطق الصحراوية إلى قراهم.

وتسببت الأمطار والسيول في تهدم عدد من المنازل وانقطاع التيار الكهربائي بأسوان، فضلا عن تدمير المحاصيل الزراعية، فيما رفعت الأجهزة المعنية بالحكومة حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع، خاصة مع توقعات بتعرض المحافظات القريبة أيضا لنفس الطقس خلال الساعات المقبلة.