ووفق وكيل وزارة الصحة بأسوان إيهاب حنفي، فإن "الحصر النهائي لأعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن حالة الطقس السيء الذي تعرضت له أسوان الجمعة بلغت 3 ضحايا و425 حالة إصابة بلدغات العقارب، وجرى تحويلهم إلى مستشفيات كوم أمبو ودراو وإدفو".

وأضاف حنفي: "جرى رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة واستدعاء الأطباء من الإجازات للمساعدة في مواجهة الظروف الطارئة".

وتابع قائلا: "تم التأكد من توفر مصل العقرب في جميع المستشفيات والوحدات القروية، وضخ كميات إضافية للوحدات الصحية في القرى المتاخمة للجبال والصحراء".

وشهدت محافظة أسوان مساء الجمعة سقوط أمطار مصحوبة برعد وبرق، سبقها هبوب عاصفة ترابية.

وتسبب سقوط الأمطار وهبوب العاصفة الترابية في إصابة حركة الموصلات بالشلل، حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية.