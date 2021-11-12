وقال هيوك إن فريق "لعبة الحبّار" حرص في المشاهد التي استخدمت فيها الأسلحة، على عدم وجود رصاصات، لضمان عدم حدوث أي خطأ كما وقع مؤخرا في فيلم "راست" الأميركي، حيث توفيت مديرة التصوير عقب إصابتها بطلق ناري عن طريق الخطأ.

وأضاف هيوك: "لا يتم حشو الأسلحة في الأعمال الفنية الكورية بالرصاص، كما هي الحال في السينما الأميركية".

وتابع قائلا: "تظل هناك رغم كل الاحتياطات احتمالات بوقوع حوادث أثناء التصوير، لذا فإننا نشدد على عناصر السلامة أثناء التصوير، ونستبعد أي رصاصات"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجاء تعليق هيوك ردا على سؤال لأحد الصحفيين بشأن الحادثة التي شهدها تصوير فيلم "راست" بعدما تسبب السلاح الذي كان الممثل أليك بالدوين يتدرب عليه بمصرع مديرة تصوير العمل.

ويوم الأربعاء، رفعت دعوى إهمال في محكمة لوس أنجلوس العليا ضد بالدوين وأكثر من عشرة آخرين، من قبل رئيس فريق الإضاءة سيرج سفيتينوي فيما يتعلق بحادثة 21 أكتوبر.

وجاء في الدعوى أن الحادثة كادت تتسبب بموت سفيتينوي، وبأنه عانى كثيرا من الناحية العاطفية والنفسية بسبب ما جرى في موقع التصوير.

ووفقا لوثائق المحكمة، فقد سبق لسفيتينوي أن حذر الجهات المسؤولة من أنه رأى بنادق تركت دون رقابة في الموقع الذي شهد الحادثة.