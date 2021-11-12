وقالت الهيئة في بيان "بناء على توصيات لجنة مستقلة تتألف من خبراء مهنيين أردنيين معنيين بالكتابة وبقطاع المرئي والمسموع وقع اختيار اللجنة على هذا الفيلم الذي تم تصويره بالكامل في الأردن سنة 2019 وهو إنتاج مشترك بين الأردن ومصر وفلسطين".

الفيلم بطولة الأردنية صبا مبارك والفلسطيني علي سليمان والممثلة الشابة تارا عبود وجاء عرضه العالمي الأول بمهرجان البندقية في سبتمبر، حيث حصل على أكثر من جائزة كما شارك في مهرجان الجونة بمصر وأيام قرطاج السينمائية في تونس.

يتناول الفيلم قصة فتاة فلسطينية جاءت إلى الدنيا عن طريق التلقيح الصناعي من نطفة مهربة لوالدها السجين لدى إسرائيل وهو ما يجعلها تفخر دوما باعتبارها ابنة مناضل ضد الاحتلال لكن عند تطلع الأب لإنجاب طفل آخر بالطريقة ذاتها يكتشف الأطباء أنه عقيم لتبدأ مأساة الفتاة في البحث عن حقيقة وجودها.

وتعلن الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما قائمة الأفلام المقبولة للمنافسة بفئة أفضل فيلم دولي في ديسمبر بينما يتم إعلان القائمة القصيرة في فبراير 2022.

ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار في 27 مارس 2022 بمدينة لوس انجليس في كاليفورنيا.