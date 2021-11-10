وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية) تمكن من ضبط مقيم آسيوي (21 عاما طالب جامعي) في إطار عملية "غبار الذهب" الدولية.

وفي التفاصيل، فقد وردت معلومات من الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، تفيد بأن صاحب حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يقيم في دولة الكويت يعمل ضمن تشكيل إجرامي في 16 دولة يقوم بنشر وزرع ملفات وفيروسات خبيثة تسمى الفدية في عدد من الدول ومنها الكويت.

وبإجراء عمليات البحث والتحري حول المعلومات الدولية وبتتبع الحساب من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أسفرت التحريات بأن مستخدم الحساب مقيم آسيوي.

وبعد إجراء مزيد من التحريات، تم تحديد مكان إقامته وتم التنسيق مع الدول المشاركة تحت إشراف منظمة الإنتربول الدولية، والتي حددت ساعة الصفر لضبط أعضاء الشبكة كل في بلده في آن واحد.

وحددت ساعة الصفر بيوم الخميس 4 نوفمبر 2021، وبعد استصدار الإذن القانوني من قبل النيابة العامة تم ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه تم العثور على عدد من أجهزة الكمبيوتر محملة بالفيروسات والبرامج الخبيثة وعدد كبير من الإيميلات الوهمية و الحسابات الخاصة.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه لبعض الاختراقات الإلكترونية منذ عدة سنوات، وتمت إحالته على جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

هذا وقد صدر بيان من منظمة الإنتربول تشيد بدور الدول المشاركة في نجاح عملية "غبار الذهب".