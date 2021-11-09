وتمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الغربية مؤخرًا من ضبط أحد الأطباء المشهورين بعد قيامه بانتحال صفة طبيب أسنان بمدينة المحلة الكبرى، ويقوم بالكشف على المرضى في عيادة مجهزة تحتوي أيضًا على غرفة ملحقة بها معمل خاص.

البداية

ويقول وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية عبد الناصر حميدة إنه "تم تشكيل لجنة مكبّرة من عدد من القيادات في المحافظة وذلك بعد أن وردت معلومات، عن وجود مقدم للخدمة يتردد عليه عدد كبير من المواطنين، وتوجد حوله شبهة عدم كونه طبيبًا يحمل رخصة مزاولة المهنة".

وتابع حميدة في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "بعد أن تم تقنين الإجراءات، تم استهداف العيادة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وضبط المتهم منتحل صفة طبيب الأسنان، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية".

عمليات ووصفات طبية

وأقر عدد من المرضى الذين كانوا متواجدين في العيادة، أن الطبيب المزيف قام بالعديد من الإجراءات الطبية كالحشو والخلع والتركيبات، بخلاف الكشف عليهم وإعطائهم الوصفات (الروشتات) الطبية للعلاج.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية: "نحارب بقوة أي خروج عن النص، وأي مخالفات سنتصدى لها سواء من حيث انتحال صفة الطبيب، أو أي مخالفات في المنشآت الطبية المختلفة، يجب أن يعلم الجميع أن المخالفة وعدم تقديم الخدمة كما يجب أن تكون سيتم تقديمه لتلقى العقاب".

حبس 4 أيام

من جانبه، قرر رئيس نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية حبس الطبيب المزيف الموظف بإدارة صحة ثان المحلة بتهمة مزاولة نشاط بدون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتقول عضو مجلس نقابة الأطباء ريهام إكرام إن: "انتحال صفة طبيب بهدف التربح من المرضى بطرق غير شرعية، أمر مجرم قانونًا، وتعمل الجهات المعنية طوال الوقت على ملاحقة من يقوم بهذه الممارسات المنافية للقانون المصري".

ضبط المخالفات

وأكدت إكرام في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن "هناك لجنة من العلاج الحر تواصل المرور على المنشآت الطبية لضبط أي مخالفات أو تلاعب بالمخالفة للقانون، والتسبب بالضرر لصحة المواطنين".

وتابعت: "بناءً على الدورية، يتم تقديم تقرير مفصل بأي مخالفات تم ضبطها كانتحال أحد الأشخاص لصفة طبيب في عيادة ما، ثم يتم تحويل الأمر لوزارة الصحة بشكل مباشر لاتخاذ اللازم ضد الشخص المتورط".

ونوّهت عضو مجلس نقابة الأطباء: "وزارة الصحة تعمل بعد ذلك على توجيه لجنة المسؤولية الطبية تجاه المكان المذكور في التقرير، والتحرك على فور لإغلاقه نهائيًا، ومعاقبة منتحل الصفة قانونيًا.