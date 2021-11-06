وتظهر لقطات وزير الأمن العام الفيتنامي تو لام، وهو يستمتع بشريحة لحم قالت صحف بريطانية إن سعرها يصل إلى 1450 جنيها إسترلينيا، مما يعكس حياة بذخ تتعارض مع مبادئ الحزب الذي ينتمي له ومستوى معيشة مواطني بلاده.

والتقطت الصور في مطعم الشيف التركي نصرت غوكجه، المشهور برش الملح على اللحم بطريقة مميزة، وبإطعام زبائنه المهمين بيده.

ونشر المطعم على حسابه في "تيك توك"، لقطات لإطعام الوزير الفيتنامي قطعا من اللحم بيد الطاهي التركي المعروف، قبل أن يحذفها سريعا.

لكن ذلك لم يمنع متابعي مواقع التواصل في فيتنام من تحميل اللقطات المثيرة للجدل، ونشرها على نطاق واسع في البلد الذي يبلغ متوسط دخل الفرد به ما يعادل 112 جنيها إسترلينيا (نحو 150 دولارا) في الشهر.

وانتقد فيتناميون الوزير بسبب تناول الوجبة باهظة الثمن، حيث كتب شخص يدعى نغوين هو ترونغ: "من أين حصل على المال؟ راتبه السنوي لا يستطيع تحمل تكلفة تلك الوجبة".

وأضاف بوي مانغ تونغ: "يستخدمون أموالي التي أدفعها كضرائب من أجل الرفاهية".

ونال نصرت غوكجه شهرة واسعة بسبب طريقته الاستعراضية في تقطيع وطهي اللحم، فضلا عن رشة الملح الشهيرة، وأصبح مطعمه بفروعه المنتشرة في بلدان عدة وجهة للأثرياء من الفنانين ولاعبي الكرة والمشاهير.