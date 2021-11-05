وقال المتهم لرجال الأمن إنه نفذ جريمته المتمثلة في احتجاز الرهائن والاعتداء عليهم بالضرب المبرح طوال هذه المدة، بسبب شكه فـي سلوك زوجته، وأنه قام بقتل والدة زوجته خلال فترة الاحتجاز، وألقاها من الطابق الثاني في فناء المنزل.

واعترف المتهم بأنه احتجز ابنه ووالدة زوجته ونجلتي زوجته وشقيقة زوجته وابنتها وأحد أقاربه الذي يعمل موظفا بشركة، وصديقه مالك محل هواتف محمولة، وذلك بمنزله الكائن بمنطقة ميدان عبده بمنشأة عبد الله في مركز الفيوم.

وأفاد أنه أطلق سراح الموظف وصديقه مالك محل الهواتف، بعدما أصاب أحدهما بطلق ناري، فسمح للثاني باصطحابه لمستشفى الفيوم العام.

كما فجر المتهم مفاجأة بأنه قتل زوجته ودفنها في مكان آخر، قبل واقعة الاحتجاز بيومين، ودل رجال الأمن على مكان الجثة.

وكانت القصة قد بدأت ببلاغ إلى مركز شرطة الفيوم من بعض الأهالي بقيام أحد الأشخاص باحتجاز زوجته وأولاده وشخصين آخرين بمنطقة ميدان عبده بالفيوم، وتبين أن اسمه أيمن (44 سنة) وعاطل وسبق اتهامه فـي قضايا سلاح وابتزاز وشروع فـي قتل وحريق وإطلاق أعيرة نارية وقتل ومشاجرة.

وضعت أجهزة الأمن المصرية خطة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ارتكزت أهم محاورها على الحفاظ على أرواح المحتجزين وخروجهم سالمين والقبض على المتهم، وذلك بعد أن فشلت كل المفاوضات السلمية معه، بحسب مصدر أمني.

وتوجهت للمكان قوات من قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من وحدة إنقاذ الرهائن بقطاع الأمن الوطني، وتمكنت من اقتحام المنزل لتحرير الرهائن، فقام المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، مما اضطرها مبادلته إطلاق الرصاص، حسب تأكيد المصدر الأمني، وأسفرت المواجهة عن إصابة المتهم بعيار ناري باليد وأخر بالفخذ، وتمت السيطرة عليه وضبطه وبحوزته بندقية آلية وطبنجة وبندقية خرطوش و140 طلقة مختلفة الأعيرة.

ونجحت قوات الأمن في تحرير المحتجزين وهم ابنة زوجة المتهم (16 سنة)، طالبة ومُصابة باشتباه نزيف بالبطن والصدر، وشقيقتها (11 سنة) طالبة ومُصابة بكدمات بالذراعين، وشقيقة زوجة المتهم (33 سنة) ربة منزل مصابة بكدمات متفرقة وجروح قطعية باليدين، وابنتها الطفلة البلاغة من العمر عامين، وابن المتهم (9 سنوات) تلميذ بالابتدائي، كما عُثر على جثة والدة زوجة المتهم ملقاة بفناء المنزل.

وكان مصدر أمني قد أفاد لموقع سكاي نيوز عربية أنه لم يتم العثور على زوجة المتهم بين الرهائن المحررين، وأنه يجري البحث عنها خشية أن يكون المتهم قتلها ودفنها في مكان آخر، وهو ما حدث بالفعل.

وقد تم نقل المتهم والمصابين وجثة المتوفاة إلى مستشفى الفيوم العام تحت حراسة مشددة مع اتخاذ الإجراءات القانونية.