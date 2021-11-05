يأتي ذلك على خلفية التهمتين، إلى جانب تهم تعاطي مواد مخدرة وإحرازه أسلحة بيضاء بشكل غير شرعي في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وقالت النيابة العامة إنها "أقامت الدليل ضد المتهم من شهادة المجني عليهما المصابين و10 شهود آخرين، وما أسفر عنه اطلاعها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها".

وأضافت أن ذلك جاء فضلا عن "إقرار المتهم تفصيلا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد في التحقيقات، واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مخدر سبق أن أقر بتعاطيه وحدد نوعه في التحقيقات، فضلا عن نوع آخر".

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية، خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيا أو عقليا، قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحالي أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسؤولا عن الاتهامات المنسوبة إليه".