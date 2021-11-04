وتستمر فعاليات "قرطاج السينمائي" حتى 6 نوفمبر، ويُعرض خلاله 255 فيلمًا من 45 دولة، ويرصد موقع "سكاي نيوز عربية" أبرز هذه الأفلام، والتي لاقت اهتمامًا إعلاميًا مؤخرًا، خلال السطور التالية.

الروابط المقدسة

البداية مع فيلم افتتاح المهرجان "الروابط المقدسة" للمخرج التشادي محمد صالح هارون، الذي تدور أحداثه حول البطلة أمينة وابنتها ماريا البالغة من 15 عامًا، إذ تكتشف الأم أن صغيرتها حامل وتريد "الإجهاض"، في بلاد تُحرم هذا الفعل، وتسعى أمينة لإيجاد حل مناسب لمساعدة ماريا.

ريش

بعد الجدل المُثار حوله بمهرجان الجونة السينمائي، يُعرض الفيلم المصري ريش، الحائز على الجائزة الكبرى للنقاد في "كان"، بمهرجان "قرطاج".

وتدور أحداث الفيلم حول أسرة مكونة من أب وأم و3 أبناء، وأثناء عيد ميلاد أحد الأطفال، يقوم ساحر بتحويل الأب إلى دجاجة، ولا يستطيع إعادته مرة أخرى، لتواجه الأم تحديات مختلفة تماما في ظل غياب الأب.

يُشار إلى أن "ريش" حصد جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي روائي طويل.

الأرض القاحلة

الأرض القاحلة هو فيلم إيراني للمخرج أحمد بهرام تدور أحداثه حول البطل "لطف الله" الذي يعمل كوسيط بين العمال والمدير. يريد المدير التحدث معهم حول إغلاق المصنع، لكن كل ما يهم البطل هو الحفاظ على حبيبته "سارفار"، دون أن يُصاب بالأذى.

الفراشة الذهبية

ما شكل الرحلة التي تجمع صبي صغير بشرطي ثلاثيني يمتلك تاريخًا دمويًا؟ هذا ما يمكنك اكتشافه خلال متابعة الفيلم التونسي "الفراشة الذهبية" للمخرج عبد الحميد بوشناق.

الكلاب لم تنم الليلة الماضية

بسبب ظروف الحرب، تتشابك قصص حياة راعية شابة وصبي يعمل كصائد طيور ومعلم حداد بمنطقة نائية في أفغانستان خلال فيلم "الكلام لم تنم الليلة الماضية" للمخرج رامين رسولي الذي يُقدم في قالب خيالي.

حرب ميغيل

يتناول الوثائقي التونسي "حرب ميغيل" قصة شخص يحمل نفس الاسم، شارك في سن الـ 18 عامًا في الحرب الأهلية اللبنانية ليثبت للمجتمع أنه موجود ويمكنه التصرف "كرجل حقيقي"، لكنه فشل وذهب إلى المنفى في إسبانيا.

وبعد أكثر من سبعة وثلاثين عامًا على مغادرة لبنان، يشعر ميغيل أنه مستعد لمواجهة صدمته وأشباح الماضي، وكشف كواليس رحلته المأساوية.

مدرسة الأمل

قرر المخرج محمد العبودي أن يشارك أطفال قبيلة أولاد بوكيس البدوية رحلاتهم اليومية للذهاب إلى مدرسة صغيرة بناها آباؤهم، وتبتعد عنهم أميال، على أمل أن يتمكن التعليم من إعداد الجيل المقبل لأساليب حياة جديدة عندما يصبح أسلوب الحياة البدوي مستحيلاً.

كباتن الزعتري

يتناول فيلم "كباتن الزعتري" للمخرج المصري علي العربي، محاولات الثنائي محمود وفوزي، اللذان يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، ولديهما حلم أبدي في أن يصبحا لاعبي كرة قدم بينما يواجهان الواقع القاسي في حياتهما.

إمبراطورية الصمت

ومن أبرز الأفلام المشاركة بـ"قرطاج" الفيلم البلجيكي الوثائقي الطويل "إمبراطورية الصمت "، في عرضه العربي والإفريقي الأول بحضور مُخرجه تيري ميشال.

شهد تييري ميشيل القتال والمعاناة وكذلك آمال الشعب الكونغولي.. ويستند إلى وثيقة للأمم المتحدة تسرد تفاصيل كثير من أعمال العنف التي ارتكبت في الكونغو بين عامي 1993 و2003، وهي وثيقة مثيرة للقلق، ولم يتم تسليط الضوء عليها بشكلٍ كافٍ.

البحر الأرجواني

بالقرب من جزيرة ليسبوس اليونانية، تعرضت إحدى قوارب الهجرة غير الشرعية من سوريا للغرق، في ظل تواجد الفنانة السورية أمل الزقوت وزميلها خالد عبد الواحد، ليقوما بالتقاط صور لهذه اللحظات المرعبة، قبل التدخل وإنقاذ ركاب القارب الغارق.

يقدم "البحر الأرجواني" تفاصيل هذه التجربة المرعبة رفقة تعليق صوتي لأمل الزقوت، تروي خلاله مشاعرها خلال مواجهة الموت.