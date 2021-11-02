ويعد صباح فخري من أشهر الفنانين العرب، وراكم شهرة واسعة في مجال الطرب على مدى عقود من الزمن، وتحولت الأغاني التي أداها في مسيرته إلى روائع تتردد في مختلف البلدان والمسارح.

والفنان الراحل من مواليد 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة في إبراز الفن السوري.

كما شغل فخري مناصب عدة، فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية.

وحطم الفنان السوري الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.