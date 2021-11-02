بورصة لندن تعد من أهم المعارض السياحية الدولية، وأحد أهم التجمعات المهنية لصناعة السياحة حول العالم، وتُقام سنوياً في المملكة المتحدة ولكنها عُقدت افتراضياً في عام 2020 بسب أزمة فيروس كورونا.

وتشارك مصر في الفعاليات عبر وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقالت سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار المصرية، إن الجناح المصري تبلغ مساحته 406 متر مربع ويضم 20 عارضاً يمثلون عدداً من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى جناح لشركة مصر للطيران، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لمحافظة جنوب سيناء.

وأوضحت في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "تصميم الجناح المصري المشارك تم وفقا للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر فيما يخص المشاركة في المعارض السياحية الدولية، وخاصة من حيث التصميم وألوان الجناح واللوغوهات المستخدمة، وكذلك طبيعة ونوعية المحتوي الدعائي الذي تمت الاستعانة به في المعرض من أفلام ومواد دعائية تبرز تنوع المقصد السياحي المصري والأنماط السياحية المختلفة الموجودة به".

واتخذ الجناح المصري المُشارك في المعرض هذا العام في تصميمه الطابع الفرعوني، حيث صُمم على شكل صرح معبد فرعوني مميز بلون الرمال وهو الجزء الذي يضم قاعة كبار الزوار VIP، وقاعة الانتظار، وغرفة الاجتماعات، وخلفية المعبد يوجد بها مكان لتقديم المشروبات ومخزن للهدايا والنشرات والمواد الدعائية.

ويوجد في مدخل الجناح صرحان كبيران يتضمنان شاشات كبيرة مخصصة لعرض الأفلام الترويجية المختلفة لإبراز المقاصد السياحية المختلفة والترويج لكافة المقاصد السياحية.

وفي أعلى الجناح يوجد تراس معلق عليه إضاءة وصور مضيئة مختلفة عن مصر تعبر عن الحياة والجمال والتنوع الذي يتمتع به المقصد المصري، وإبراز لقطات تجمع ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية والأماكن السياحية والأثرية المختلفة، مع إبراز لوغو مصر بألوان مختلفة من الأربع جوانب، بحسب متحدثة وزارة السياحة المصرية.

وأكدت بهجت أنه وفي إطار اهتمام السلطات المصرية بالترويج للمتحف المصري الكبير والمقرر افتتاحه العام المقبل، فقد خُصص بالجناح المصري ببورصة لندن مكان للمتحف يعرض موادا ترويجية عنه.

وعن الأنشطة التي سيشهدها الجناح المصري، قالت سها بهجت، إنه بجانب اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران، وعقد العديد من اللقاءات الإعلامية، هناك عدد من الأنشطة الفنية منها تقديم الموسيقى حيث يوجد به عازفة "هارب".