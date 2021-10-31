وشارك فيلم "سعاد" للمخرجة آيتن أمين والكاتب محمود عزت، بالدورة الافتراضية لمهرجان "كان" التي أقيمت عام 2020.

وتدور أحداث الفيلم حول "سعاد" ذات الـ 19 عامًا التي تعيش حياة متناقضة، فهي أمام أسرتها فتاة محافظة ومحجبة، ولكنها تعيش حياة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، تعرب مخرجة "سعاد"، آيتن أمين عن سعادتها الكبيرة بتمثيل مصر في مسابقة عالمية مثل الأوسكار، متمنية أن يكون فيلمها بمثابة واجهة مشرفة لمصر في هذا المحفل العالمي.

وتضيف أمين: "(سعاد) تجربة مميزة، اعتمدنا خلالها على فريق تمثيل يقف أمام الكاميرا للمرة الأولى، وفي الحقيقة كان يشغلني فقط تقديم عمل مميز يستغل قدرات وطاقة هؤلاء الشباب، والنتائج جاءت فوق التوقعات، وعُرض الفيلم في أكثر من مهرجان سينمائي عالمي".

جدير بالذكر، أنه قبل أيام، فازتا بطلتا فيلم "سعاد" بسنت أحمد وبسملة الغايش مناصفة بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان فالنسيا، وفقا لما أعلنه مؤلف الفيلم، محمود عزت، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

تكرار التجربة

توضح المخرجة آيتن أمين أنها تتمنى تكرار تجربة "سعاد" والعمل مرة أخرى مع "ممثلين للمرة الأولى".

وتردف: "هؤلاء الشباب لديهم طاقة وقابلية لاستقبال الأفكار الجديدة، ومع الوقت تتبدد الحواجز بينهم وبين الكاميرا، ويستطيعون التعامل معها مثل أي ممثل محترف، والدليل على ذلك حصد بعض أبطال (سعاد) جوائز عن أدائهم بالفيلم".

آيتن أمين هي مخرجة مصرية، بدأت مسيرتها الفنية عام 2006، من أبرز أعمالها: "فيلا 69"، و"سابع جار" رفقة المخرجتين نادين خان وهبة يسرى، الذي نال إعجاب وتفاعل الجمهور.

على هامش حديثها عن فيلم (سعاد)، أوضحت أمين أن فريق عمل "سابع جار" يقدر طلبات الجمهور بإنتاج جزء جديد من المسلسل، "لكن من الصعب أن يكون هناك (سابع جار) بدون وجود الممثلة القديرة دلال عبد العزيز".

وفي ختام حديثها مع "سكاي نيوز عربية"، تتمنى آيتن أمين أن ينال فيلم سعاد إعجاب الجمهور فور عرضه بالسينمات في ديسمبر المقبل.