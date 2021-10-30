وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المشاجرة أسفرت عن إصابة أحد الطلبة بجرح قطعي في الرقبة نتيجة طعنة بسلاح أبيض، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح أن الأمن الإداري في كلية الحقوق "استغاث برجال الشرطة، الذين حضروا وسيطروا على المشاجرة التي نشبت أمام بوابة الكلية وتسببت في حالة من الذعر بين المارة".

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمشاجرة، ويظهر فيه أحد الأشخاص غارقا في دمائه، بينما سادت حالة من الهرج بين جميع المتواجدين أمام باب كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية.

وتسببت المشاجرة في حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل مغردون عن كيفية دخول الطلبة للكلية بأسلحة بيضاء، والسبب في عدم سيطرة الأمن الإداري للكلية على المشاجرة قبل تطورها بهذا الشكل.

وقد تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.