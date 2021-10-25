وكشف وكيل أعمال تايلر أن الممثل توفي في منزله بلوس أنجلوس بعد صراع مع سرطان البروستات شخّصت إصابته به في 2018.

وقال توني بنسون في بيان إلى وسائل إعلام أميركية إن "العالم عرفه بدور غانثر (الصديق السابع) في مسلسل فريندز، لكن محبّيه عرفوه ممثلا وموسيقيا ومناصرا يذكي الوعي بمرض السرطان وزوجا محبا".

وشارك تايلر في حوالي 150 حلقة من المسلسل الشهير على امتداد مواسمه العشرة، مؤديا دور مدير مقهى "سنترال برك".

ومثّل الفنان الراحل أيضا في مسلسلات أخرى، منها "سكرابز" و"سابرينا ذي تينايدج ويتش" و"مودرن ميوزيك".

ونشرت "وورنر بروذ تي في" تغريدة نعت فيها تايلر جاء فيها أنه "كان ممثلا محبوبا وجزء أساسيا من عائلة فريندز. وفي بالنا عائلته وأصدقاؤه وزملاؤه ومحبّوه"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وفي يونيو، كشف تايلر خلال برنامج "توداي" على "إن بي سي" عن تشخيص إصابته بمرحلة متقدمة من سرطان البروستات في سبتمبر 2018.