وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التمساح التقط كرة الغولف بأحد الملاعب المخصصة لهذه الرياضة في مدينة "غلف بورت" في مسيسيبي.

وشوهد التمساح لاحقا وهو يغوص في بركة موجودة في الملعب وهو لا يزال يضع كرة الغولف بين فكيه.

واستغرب لاعبو الغولف الذين صوروا التمساح سلوك الحيوان الغريب والذي لم يقم بأي هجوم على الإطلاق.

وعلّق كثيرون على الفيديو بأسلوب ساخر حيث قال أحدهم إن التمساح اعتقد كرة الغولف بيضة لذا أمسكها بإحكام بين فكيه، بينما أشار آخر إلى ضرورة التحقق من عدم وجود مثل هذه الزواحف في ملاعب الغولف نظرا لخطورتها.