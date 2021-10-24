وقد شارك في المنافسة على الجائزة 140 ترشيحاً تلقتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب مباشرة أو من خلال وزارة الإعلام اللبنانية، تضمنت أعمالاً من عديد من الدول العربية، كما تضمنت الترشيحات مشاركات رسمية من مؤسسات إعلامية حكومية وخاصة بالإضافة إلى مشاركات فردية من مواطنين عرب. وقام بالبت في الجائزة لجنة تحكيم تضم ممثلين من الدول أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وتأتي أهمية مشروع جائزة بيروت للإنسانية، الذي يؤكد على التضامن الإنساني للدول والشعوب العربية مع الجمهورية اللبنانية عقب حادث انفجار مرفأ بيروت.

وفاز بالجائزة التقرير التليفزيوني الذي أعدته قناة سكاي نيوز عربية بعنوان "أمهات ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحيين ذكراهم"، والذي عرض بشكل إنساني يوم عيد الأم وأظهر الحزن الذي غلب على هذه المناسبة في لبنان بعد 8 أشهر من حادث انفجار مرفأ بيروت، والأمهات الثكلى اللاتي فقدن أحباءهن ويطالبن بتطبيق العدالة في قضيتهن.

التقرير أعدّه وقدّمه سليمان العنداري مراسل قناة سكاي نيوز عربية ببيروت، الذي أعرب عن سعادته بهذا الفوز، مشدداً على دور المراسلين في الميدان لنقل الصورة الموضوعية للأحداث.

وصرّح يوسف تسوري، مدير الأخبار بقناة "سكاي نيوز عربية": "نحرص دائماً على الجودة والمستوى العالمي فيما نقدمه للمشاهدين عبر شاشتنا ومنصاتنا المختلفة، وكذلك نهتم بالجانب الإنساني بشكل خاص لما له من دور هام في رسالتنا الإعلامية. نفخر بتتويجنا بهذه الجائزة والتي تدفعنا للعمل دائماً لما يفيد المشاهد العربي بكل مكان".