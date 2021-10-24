تدور أحداث الفيلم الدرامي المؤثر حول حفار قبور يكافح لجمع المال من أجل دفع تكاليف جراحة لزوجته، وحصل على جائزة 20 مليون فرنك أفريقي (35714 دولارا) وتمثال الحصان الذهبي.

وعُرض الفيلم، وهو أول مشاركة رسمية للصومال في فئة أفضل فيلم روائي طويل دولي في جوائز الأوسكار في 2021، لأول مرة في مهرجان كان السينمائي في يوليو.

وقال أحمد، الذي لم يكن في واجادوجو لتسلم جائزته، في وقت سابق إن الفيلم مستوحى من وقائع حدثت لعائلته.

وقال المخرج السينمائي الموريتاني عبد الرحمن سيساكو الذي رأس لجنة التحكيم التي استعرضت 17 فيلما روائيا طويلا في المسابقة لرويترز إنه فيلم شجاع من بلد لا يصنع الكثير من الأفلام. "لذلك عندما يكون لدينا فيلم مثل هذا من هناك، يجب تشجيعه".

وقال سيساكو بعد الحفل الذي ترأسه الرئيس السنغالي ماكي سال ورئيس بوركينا فاسو روش مارك كابوري "إنه فيلم جميل يحكي قصة إنسانية. إنها قصة حب أيضا".

المهرجان الأفريقي للسينما والتلفزيون في واجادوجو هو أكبر تجمع نصف سنوي للسينما الأفريقية، إذ يستقطب العاملين في السينما والتلفزيون دوليا وإفريقيا سواء داخل القارة أو خارجها إلى عاصمة بوركينا فاسو.

وتأجلت هذه النسخة السابعة والعشرين لما يقرب من ثمانية أشهر إلى الفترة من 16 إلى 23 أكتوبر 2021 بسبب جائحة كوفيد-19 والتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.