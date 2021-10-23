وبحسب مصادر، فإن الحريق اندلع داخل مطعم جوانا قرب البوابة الشمالية للجامعة الأردنية، بسبب تسرب غاز.

وكان الشبان الثلاثة الذين يعملون في المطعم، يقومون بتجهيز العمل، عند اندلاع الحريق، الذي أودى بحياتهم.

وحالت عطلة الجامعات يوم السبت دون وقوع عدد أكبر من الضحايا، كون الطلاب يتواجدون في أيام الأسبوع بشكل كبير في تلك المنطقة.

وحصلت سكاي عربية على أسماء الشبان الضحايا، وهم معتصم العزام وحسن مصطفى العزام وشادي خلدون، وجميعهم في العشرينات من العمر.

وقالت مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء من الدفاع المدني قامت بإخماد النيران، بينما عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى الجامعة الأردنية، بينما تقوم الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الحريق.