ومع أن الممثل الأميركي الشهير، أليك بالدوين، هو من أطلق النار على الاثنين عن طريق الخطأ أثناء تصوير الفيلم في ولاية نيو مكسيكو، إلا أن الاتهامات تلاحق شخصا آخر، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت.

ووجهت المشرفة على سيناريو الفيلم، مامي ميتشل، أصابع الاتهام إلى مساعد المخرج ديف هولز بالمسؤولية عن المأساة التي وقعت، مؤكدة أنه هو المسؤول عن تفقد الأسلحة النارية.

وتساءلت الصحيفة البريطانية: لماذا يوجد سلاح محشو بذخيرة حية في موقع التصوير؟

وكانت من الذين تحدثوا مع خدمات الطوارئ فور وقوع الحادثة لطلب المساعدة، وجرى كشف تفاصيل المكالمة التي تضمنت محاولات فريق العمل لإنقاذ زميلتهم، واتهامات لمساعد المخرج بالإهمال.

وقالت: "نحن بحاجة إلى سيارة إسعاف. لقد تم تصوير شخصين بطريق الخطأ في مجموعة فيلم عن طريق الخطأ".

وسألها مسؤول الطوارئ عما إذا كانت الإصابات الرصاص الحقيقي أم غير ذلك، لتجيب بأنها لا تعرف.

وسمعت المشرفة وهي تقول "إنه من المفترض أن يفحص الأسلحة. إنه مسؤول عما حدث"، وكالت له الشتائم البذيئة.

وتظهر التحقيقات الأولية أن السلاح الذي أطلقت منه الأعيرة النارية كان واحد من ثلاثة أسلحة على عربة خارج الهيكل الخشبي حيث كان يتم تصوير المشهد.

وحمل هولز أحد هذه الأسلحة وأدخلها إلى المكان الذي يتم التصوير فيه، دون أن يدري أنه محشو بالرصاص.