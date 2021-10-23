وتدور أحداث المسلسل، الذي أثار ضجة هائلة حول العالم وأصبح المسلسل الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس، حول مئات من اللاعبين، الذين يمرون بضائقة مالية ويتبارون في ألعاب شديدة العنف.

وارتدت شخصيات مسلسل "لعبة الحبار" طوال حلقاته أحذية تشبه الأحذية الخفيفة البيضاء.

وقال مات بوكيت، المدير المالي لشركة (في.إف) الجمعة: "نشهد ارتفاعا لطيفا. حسنا سأطلق عليه ارتفاعا طفيفا".

وأضاف أن شركة صناعة الأحذية ستستغل هذا الزخم للاستفادة من علاقة منتجات الشركة بالثقافة الشعبية.

وبالإضافة إلى ذلك، زاد الإقبال بشكل كبير على السترات الرياضية الخضراء "المصنوعة في كوريا" والسترات زهرية اللون التي ترتديها الشخصيات في المسلسل قبل عيد الهالوين، ما منح بارقة أمل لصناعة الملابس في كوريا الجنوبية التي تواجه صعوبات جمة بفعل جائحة كوفيد-19.