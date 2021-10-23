وذكر موقع "لايف سيانس" العلمي، الجمعة، أن الرسم يعود إلى حضارة بابل في بلاد الرافدين (العراق حاليا).

واكتشف رسم الشبح على لوح بابلي، يتضمن تعليمات حول طرد الأرواح الشريرة غير المرغوب فيها.

ويضم الرسم الموجود على لوح طيني شبحا ذكرا ونبتت على وجهه الغاضب لحية.

وفي الرسم، تقود امرأة الشبح الذكر بواسطة حبل إلى العالم السفلي، وتشرح التعليمات المرسومة أن الحل في إبعاد الأشباح المزعجين هو منحهم حبيبة.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن كبير أمناء قسم الشرق الأوسط في المتحف البريطاني اكتشف الأمر أثناء فحص الألواح الطينية في المكان.

وأضافت أنه عمل على ترجمة التعليمات المرفقة بالرسم.

وكان المتحف البريطاني حصل على اللوح الأثري في القرن التاسع عشر، إلى جانب آلاف أخرى من حضارة بابل، التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوبي بغداد حاليا.

وتظهر الألواح نظرة ثاقبة لشكل الحياة في منطقة بابل والمنطقة الأوسع، التي كانت تسمى ما بين النهرين.

واللوح الطيني صغير لدرجة أنه يمكن حمله في يد واحدة، لكن نصفه مفقود بفعل عامل الزمن.