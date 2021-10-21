ولفت رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، إلى أنه في الموسم الأول كان شعار "موسم الرياض" هو "تخيل"، والموسم الحالي أصبح "تخيل أكثر".

وتتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة، التي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث تستمر تلك الفعاليات على مدار 4 أشهر، بدأت، الأربعاء، بمسيرة استعراضية هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميا، إذ ضمت أكثر من 1500 مؤد بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

وزينت احتفالات البارحة مجموعة من الفعاليات والعروض التي تشكل دورا أساسيا في ترسيخ الصناعة الترفيهية في المملكة، رافقتها الألعاب النارية التي غطت سماء الرياض، من مواقع متنوعة.

ونقلت طائرات الدرون الحدث عبر شاشات عرض كبرى، إضافة إلى عرض دبابات هارلي والألعاب النارية، وتتزامن المسيرة في انطلاقتها مع مشاركة الفنان العالمي بيت بول في حفل افتتاح الموسم.

وتنتشر في العاصمة مناطق موسم الرياض الأخرى، وتتميز بالفعاليات المتنوعة والمطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية المتميزة، والألعاب الإلكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء، وهي "كومبات فيلد"، و"ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"المربع"، و"رياض سفاري"، و"العاذرية"، و"أوايسس الرياض"، و"ذا جروفز"، و"نبض الرياض"، و"قرية زمان"، و"شجرة السلام"، و"خلوها".

وتناقلت وسائل إعلام عالمية تفاعلا واسعا قبل انطلاقته، وسط تناول ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، أبرزته وسائل الإعلام المختلفة، في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية.