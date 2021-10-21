وبحسب تصنيف حديث صدر عن " Maxima Kitchen Equipment"، فإن العاصمة النرويجية أوسلو، هي الأغلى في أوروبا، لأن متوسط فاتورة عشاء لشخصين، تصل إلى 66.48 يورو.

واعتمد التصنيف الأوروبي على منصتين مختصتين في رصد الأسعار هما " Expatistan" و" Numbeo".

أما في حال قرر شخصان في مدينة أوسلو أن يتناولا عشاء في مطعم إيطالي من مقبلات وطبق رئيسي وحلوى، فإن عليهما أن يدفعا فاتورة من 100 يورو.

وفي مرتبة ثانية، جاءت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، حيث يصل متوسط فاتورة العشاء لشخصين إلى 63 يورو، أما في حال قصدا مطعما إيطاليا فإنهما سيسددان 110 يورو.

وحلت مدينة بيرجن النرويجية في المركز الثالث، بينما جاءت العاصمة الفنلدية هيليسنكي في المرتبة الرابعة، وهذا الأمر جعل المدن الإسكندنافية ضمن الأكثر غلاء في القارة العجوز.

في غضون ذلك، جاءت العاصمة البريطانية لندن في المرتبة الخامسة، حيث يصل متوسط فاتورة العشاء لشخصين إلى 53.82 يأورو، بينما يقتضي العشاء في مطعم إيطالي دفع 87 يورو.

في المقابل، كانت مدينة إسطنبول التركية الأرخص في أوروبا، إذ لا يتجاوز متوسط عشاء لشخصين 17.42 يورو، بينما كانت مدينة سانت بطرسبرغ ثاني أرخص مدينة بمتوسط فاتورة من 21.60 يورو.

ووضع التصنيف، العاصمة الرومانية بودابست في المركز الثالث، بمتوسط وجبة عشاء لشخصين من 22.50 يوور، ثم العاصمة الأوكرانية كييف بمتوسط فاتورة عشاء من 23.14 يورو، وهي رابع أرخص مدينة.