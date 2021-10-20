هذه الهزات الأرضية التي حدثت خلال الشهر الجاري أعادت إلى أذهان المصريين ذكرى "الزلزال الدامي" الذي حدث في شهر أكتوبر أيضًا عام 1992.

وفي تصريحات صحفية، أشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي، إلى أهمية التعرف إلى الطرق المناسبة للتعامل مع الزلازل، موضحًا أن النتائج المأساوية لـ "زلزال 92" يعود جزء كبير منها إلى السلوكيات الخاطئة التي قام بها المواطنون آنذاك.

ليبقى السؤال الأهم، كيف يمكنك التصرف بشكلٍ سليم عند حدوث زلزال؟

ويتيح الموقع الرسمي لهيئة الزلازل بكاليفورنيا عددًا من النصائح الخاصة بالتعامل الصحيح مع الهزات الأرضية، يرصدها موقع "سكاي نيوز عربية" خلال السطور التالية.

نصيحة أساسية

"أسقط، وغط، وانتظر".. بهذه التعليمات يستهل الموقع الأميركي نصائحه، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال الثلاثة يجب أن تكون محفوظة برأس أي شخص يتعرض لهزة أرضية.

إذا كنت في المنزل، تحرك إلى أسفل أي طاولة أو مكتب، وإذا لم تجد شيء تتحرك أسفل منه، تحرك إلى جدار داخلي بعيدًا عن النوافذ؛ فقد ينكسر الزجاج نتيجة الاهتزاز، وابتعد أيضًا عن الأشياء التي يمكن أن تسقط فوقك مثل خزانة الكتب الكبيرة.

إذا كنت على سرير، ابق في مكانك واحمِ رأسك بوسادة، وتأكد أن السقف فوقك لا يحمل أي شيء يمكنه السقوط عليك. ولا تستخدم أي مصعد كهربائي وتحرك من خلال الدرج العادي.

أما إذا كنت في الخارج، ابتعد عن المباني التي يمكن أن تنهار. ابقِ في منطقة مفتوحة حيث لا توجد أشجار أو مباني أو خطوط كهرباء، واسقط على الأرض، وامسك برأسك ورقبتك بكلتا يديك وذراعيك.

خطة استعداد

في حالة وجود مؤشرات تمهد لحدوث زلازل، هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها من تقليل حجم الخطر الذي قد تتعرض له عند وقوع الهزة الأرضية.

هناك بعض الأشياء التي يجب أن تخلي منزلك منها مثل: الأثاث والأجهزة الكهربائية الثقيلة، والسوائل القابلة للاشتعال (مثل منتجات الطلاء أو التنظيف)، والنباتات المعلقة في أواني ثقيلة، وإطارات صور ثقيلة أو مرايا فوق سرير. وحاول أن تجعل محيط خطوط الغاز والكهرباء فارغًا تمامًا.

وتأكد من الحصول على (مؤن طوارىء) تكفي جميع أفراد أسرتك لمدة ثلاثة أيام على الأقل، بالإضافة إلى توفير أدوات الإسعافات الأولية والمصابيح اليدوية.