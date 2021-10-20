ووفقا لنتائج النسخة 14 من تقرير "أتش أس بي سي إكسبات إكسبلورر" السنوي، تكون الإمارات قد قفزت 10 مراكز دفعة واحدة.

ويعد تقرير "أتش أس بي سي إكسبات إكسبلورر" دراسة استقصائية عالمية لآراء أكثر من 20 ألف شخص يعيشون ويعملون خارج بلدانهم الأصلية.

وبحسب التقرير، فإن الغالبية العظمى من المغتربين، الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات، أو ما نسبته 82 % منهم، يشعرون بالتفاؤل بأن الحياة ستكون أكثر استقرارا وطبيعية من جديد خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة على الرغم من استمرار تفشي جائحة كورونا في العديد من مناطق العالم.

وتعد هذه النسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي، البالغ 35 %، كما أن 53 % من المشاركين في دولة الإمارات يتوقعون أيضاً زيادةً في دخلهم، فيما يتوقع 57 % تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية.

وبحسب التقرير، فإن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات شكل عاملاً مشجعاً لجذب العديد من الأفراد ممن جعلوا دولة الإمارات موطناً لهم.

وأهم 3 أسباب ذكرها المغتربون لاختيارهم الانتقال للعيش والعمل في دولة الإمارات هي: تحسين مداخيلهم، وعبر عنها 56 %، وإحراز المزيد من التقدم في مسيرتهم المهنية، وقال بهذا نحو 49 %، بالإضافة إلى تحسين نوعية حياتهم، وقال بهذا السبب حوالي 43 %.

وتشكل جودة الحياة التي توفرها دولة الإمارات أحد الأسباب التي تجعل المغتربين يقيمون لفترة أطول مما كانوا يخططون لها.

ويقول معظم المغتربين المقيمين في الإمارات، أو ما نسبته 86 % من أفراد عينة الاستطلاع، إن نوعية حياتهم أفضل بشكل عام مما هي عليه في بلدانهم الأصلية.

وكشفت الأرقام أن 6 من بين كل 10 مغتربين ينوون البقاء في الدولة لفترة أطول لهذا السبب.