وفقا لما نشرته المواقع المصرية، فإن الثلاثي شريف منير وأشرف عبد الباقي وأحمد رزق، قاموا بالانسحاب من العرض الخاص بالفيلم، مشيرين إلى أنه "مسيء لمصر".

جدير بالذكر، أن فيلم "ريش" حصد الجائزة الكبرى بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي هذا العام، ليكون أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة المرموقة.

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من جانبه، يقول مؤلف فيلم "ريش"، أحمد عامر، إنه لم يكن يتوقع أن تكون هذه ردود أفعال بعض الفنانين الحاضرين للمهرجان الجونة على الفيلم، مؤكدا احترام صناع ريش لوجهات نظر الجميع.

ويضيف عامر لموقع سكاي نيوز عربية: "فيلم ريش يندرج تحت تصنيف (الفنتازيا)، ولا ينتمي إلى زمن أو مكان محددين، لذا أتعجب من اتهام الفيلم بتقديم صورة غير حقيقية عن مصر، مع أن أحداثه من الأساس لا تدور في مصر".

كما يوضح السيناريست المصري أن الذي يدقق في تفاصيل "ريش"؛ سيدرك بسهولة أنه أمام قصة تتجاوز حدود الزمن والمكان، وأنه بصدد خوض رحلة فنية في عالم خيالي تماما.

ويردف: "وهذا ما يظهر في شكل البيوت، والعملات المستخدمة، حتى في إطار قصة الفيلم، التي يتحول خلالها زوج بطلة العمل إلى دجاجة".

وردا على اتهام صناع الفيلم بالمبالغة والقساوة في تقديم الطبقة الفقيرة بالعمل، يقول عامر: "هذه رؤيتنا الفنية في تقديم العمل، والتعبير عن هذه الفئة، كما أنه توجد عديد من الأعمال المصرية الدرامية مثل: أحلام هند وكاميليا وساعة ونص والحريف، التي عبرت عن الصعوبات التي تواجهها الطبقة الفقيرة في المجتمع، وكيف يمكن لعجلات الفقر دهس أحلامهم بسهولة".

ويتابع: "وفي النهاية، نؤكد أن الفيلم لا تدور أحداثه بمصر من الأساس.. وبالطبع لا يوجد لدينا أي نية للإساءة لمصر، لأنه من الجنون أنه يسئ الشخص إلى وطنه، وإذا كانت هناك أي شكوك أن هذه التجربة تضر بسمعة البلاد، لم نكن لنشارك بها".

يُشار إلى أن رحلة صناعة فيلم "ريش" استغرقت حوالي 5 سنوات، وساهمت في إنتاجه أكثر من جهة، على رأسها جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة "ستل موفنغ" بفرنسا، وفي مصر، شركة "فيلم كلينك" والمنتج محمد حفظي.

وتدور أحداث الفيلم حول أسرة مكونة من أب وأم و3 أبناء، وأثناء عيد ميلاد أحد الأطفال، يقوم ساحر بتحويل الأب إلى دجاجة، ولا يستطيع إعادته مرة أخرى، لتواجه الأم تحديات مختلفة تماما في ظل غياب الأب، ويتحرك الجمهور مع هذه الأسرة خلال أحداث الفيلم، لمتابعة كيف ستواجه تلك الأزمة المفاجئة.

ويختتم السيناريست المصري أحمد عامر حديثه مع سكاي نيوز عربية قائلا: "(ريش) تجربة جديدة على السينما المصرية، لذا نحترم جميع ردود الأفعال عليها، لكن هناك بعض الاتهامات غير المنطقية التي وُجهت للفيلم، ونتمنى أن يكون ما حدث بمهرجان الجونة مجرد أزمة عابرة، وأن تنتهي سريعا".