وأضافت المصادر: "كان من المفترض أن يخرج كفوري يوم السبت من المستشفى، لكن الأطباء فضلوا بقاءه تحت المراقبة لغاية مساء الأحد خوفاً من أي نزيف قد يطرأ فجأة".

وأردفت: "كما سمح له قبل المغادرة بزيارة الأصدقاء والمقربين في غرفته الخاصة ولدقائق قليلة".

وتعرّض كفوري لرضوضٍ في جسمه ووجهه استوجبت إبقاءه في المستشفى ليومين، في وقتٍ طمأن عددٌ من المقرّبين منه بأنّ حالته الصحيّة مستقرّة وهو بخير ويمكنه أن يستأنف نشاطه الفنّي قريباً.

وتلقى كفوري العلاج في مستشفى المعونات في مدينة جبيل شمالي العاصمة بيروت بروح إيجابية وحرص على ممازحة أصدقائه كما أضافت المصادر.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي ووسائل الإعلام المحلية والعربية بخبر تعرض الفنان كفوري للحادث المروع على الخط السريع في منطقة جبيل ودخوله إلى المستشفى.

وفي أول تعليق لطليقته أنجيلا بشارة، قالت عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله ع سلامتك أبو ميشيل وائل بخير الحمد لله".

ودوّنت نجمات لبنان بعض الرسائل إلى النجم كفوري بعدما نجا من الحادث ونشرن تمنّياتهن بالسلامة لزميلهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجّهت الفنانة نوال الزغبي إلى وائل كفوري بالقول: "ألف الحمد الله على السلامة وائل كفوري. الله رد عنك ورفقا دائماً حاميتك".

وغرد الفنان راغب علامة: "الحمد لله على سلامتك صديقي وائل كفوري بعد الحادث الذي تعرضت له أدعو لك بالشفاء العاجل".

وكتبت الفنانة الإماراتية أحلام: "سلامة الغالي أخوي وائل كفوري خطاك الشر وربي يحميك خوفتنا عليك".

وكتبت الفنانة هيفاء وهبي: "حمد الله على سلامتك وائل! ما على قلبك شر"، أمّا الفنانة إليسا فغرّدت: "سلامة قلبك وائل، ما تشوف شر".

ودوّنت الفنانة كارول سماحة: "سلامة قلبك وائل. الله يحرسك ويحميك من أي شر ويخليك دايماً بصحتك".

يذكر أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة الفنان كفوري بالحواجز الإسمنتية على الطريق السريع.

وتشهد طرق لبنان خصوصاً في الآونة الأخيرة حوادث سير كثيرة بسبب انعدام الإنارة على الطرق وانقطاع التيار الكهربائي باستمرار.

يُذكر أنّ المطرب اللبناني كفوري سبق له الزواج من أنجيلا جورج بشارة في عام 2011، ورُزقا بابنتهما الأولى وسمّياها ميشيل بناء على رغبة زوجته في يوم عيد ميلاده الموافق في 14 سبتمبر من عام 2014، وفي الأول من يونيو من عام 2016 رُزقا بابنتهما الثانية وأطلقا عليها اسم ميلانا، قبل أن يقع الطلاق بين كفوري وبشارة.