وتم إنشاء الجوائز السنوية من قبل دوق كامبريدج لمكافأة الأشخاص الذين يحاولون إنقاذ الكوكب بشتى الطرق المختلفة.

وحضر صلاح في الحفل رفقة وكيل أعماله، رامي عباس، وشوهد وهو يتحدث مع الأمير ويليام وزوجته كاثرين، دوقة كامبريدج.

وألقى محمد صلاح خطابا بعد تلقيه تصفيقا حارا من الحضور، وقال: "مساء الخير، أنا سعيد لوجودي هنا في هذا الحفل المذهل والرائع، أنا متحمس لذلك، لأنني نشأت بجوار المياه، مياه البحر المتوسط".

وأضاف اللاعب البالغ 29 عاما: "المياه عنصر حيوي بالنسبة لنا، وللكوكب بأكمله، البحار والمحيطات، قد يكون هناك بلاستيك أكثر من الأسماك في المحيط ما لم نفعل شيئا تجاه هذا الآن".

وأكمل: "هذا أمر مرعب، ولكن تم العثور على وسائل بارعة لإنقاذ محيطاتنا".

وقدم بعدها صلاح المتنافسين الثلاثة على جائزة "إيرث شوت" في فئة إنقاذ المحيطات، حيث تخصص كل شخص منهم في ابتكار حل لإنقاذ المياه.

وسيتم منح جائزة قدرها مليون جنيه إسترليني لكل 5 مشاريع تعمل على إيجاد حلول للمشاكل البيئية على كوكب الأرض، كل عام، على مدى العقد المقبل.