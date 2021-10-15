وحضر افتتاح الجونة السنمائي، الذي بدأت فعالياته مساء الخميس، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، كوكبة من نجوم الفن وصناعه، وممثلات خطفن الأضواء بإطلالات جذابة وأنيقة، على السجادة الحمراء.

ومن أبرز الأسماء الفنية التي حضر الحدث العالمي، يسرا، منه شلبى، نسرين طافش، منة شلبى، صبا مبارك، شيرين رضا، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، جومانا مراد، مايا دياب، نادين نجيم وآخرين.

وحرص زوج النجمة السورية جومانا مراد على مرافقتها، وأيضاً الفنانة المصرية بشري، كما ظهر الثنائي الشهير في مصر "محمد فراج وبسنت شوقي".

وفي لفتة مميزة ومؤثرة، حرص القائمون على "الجونة" الذي يعد أبرز المهرجانات في مصر، على إحياء ذكرى الفنانين الراحلين، وكان على رأسهم سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز.

تكريم أحمد السقا

حفل الجونة السنمائي كان مناسبة، لتكريم النجم المصري أحمد السقا، بجائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرا لمشواره السينمائي الطويل.

وأهدي السقا تكريمه إلى مجموعة من الأشخاص، بدأها بالفنانين الراحلين سمير غانم، دلال عبد العزيز، ثم واصل الإهداء إلى والد رجلي الأعمال نجيب وسميح ساويرس، وانتهاء بوالده صلاح السقا، والدته، وزوجته وأفراد إسرته.

واختتم الحفل، الفنان المصري محمد رمضان، الذي أشعل المسرح بأغنيته الجديدة "جو البنات"، ولم يكتفي رمضان بهذه الأغنية فقط، فبعد الافتتاح، أقام حفل غنائي خاص به، وقدم مجموعة من أغانيه الشهيرة، على رأسها "نمبر وان، ثابت، على الله، مافيا"، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومميز.

ويعرض مهرجان الجونة السينمائي في دورته الجديدة 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.