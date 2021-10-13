وأثار محمد رمضان جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر، الثلاثاء، فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، يرقص فيه مع مضيفتي طائرته الخاصة، التي أقلته إلى مدينة "الجونة" بمصر لحضور مهرجانها الفني.

وما زاد الانتقاد حدة هو ظهور المضيفتان تتمايلان بوصلة رقص مع الفنان المصري على موسيقي أغنيته "يا حبيبي"، وكانتا قريبتان منه، وأمسك بيد أحدهما وتبادلا حركات الرقص سويا.

وكتب محمد رمضان على الفيديو الراقص له وللمضيفات، "المضيفة الفرفوشة رزق"، وقبل نشر الفيديو، شارك الفنّان المصري المثير للجدل، متابعيه صورا له، عاري الصدر مرتدي قلادة ذهبية، ويتناول الطعام على متن الطائرة.

ونشر رمضان مساء الأربعاء، فيديو جديد، يظهر المضيفة الألمانية وهي ترقص مع الفنان المصري، ليعلق مجددا " المضيفة الألمانية الفرفوشة برضو رزق".

وفي الفيديو الجديد، بدا التركيز على المضيفة الألمانية الثانية، والتي لم تكن مشاركة بوضوح في الفيديو الأول.