ويقول وكيل نقابة المهن الموسيقية في مصر، علاء سلامة: "النقابة لديها منظومة علاجية شاملة وتعمل على أفضل وجه تختص الفنانين أو ذويهم، وما نقوم به واجبنا تجاه أي رمز فني مصري".

وتابع سلامة في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية: "فور معرفتنا بحالة نور عبد المطلب تم عمل التدخل اللازم والتوجيه بعلاجه على أكمل وجه، وخلال الأيام المقبلة سيكون في مصر ويتلقى الرعاية المناسبة".

وأكد سلامة : "ندعم الجميع ماديا وعلاجيا وحتى نفسيا للمرور من أزمة يتعرضون لها، فبجانب المستشفيات التابعة للمنظومة العلاجية يتم الدعم المادي بما يقرب الـ25 ألف جنيه في بعض الأمراض".

بتر القدم اليمنى

وبحسب ما أكدت صحيفة "الوطن" المصرية فإن هناك مصدرا مقربا من نور عبد المطلب، أشار إلى أنّ حالته تستلزم التدخل الجراحي لبتر قدمه اليمني، وأنه تواصل مع السفارة المصرية في المغرب، لإعانته ماديا على العودة إلى مصر، خاصة أنه لا يملك جواز سفر ساريا أو ثمن تذكرة السفر.

وأكد المصدر أن نور عبد المطلب من المفترض عودته إلى مصر خلال أسبوع تقريبا، بعد الانتهاء من استخراج الأوراق اللازمة وفور تحديد الموعد سيتم إبلاغ وزارة الصحة لإرسال سيارة إسعاف مجهزة إلى المطار لنقله إلى المستشفى.

التدخل السريع

ونوّه وكيل نقابة المهن الموسيقية في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية: "نقيب الموسيقيين الأستاذ هاني شاكر يهتم بأي أزمة يتعرض لها أي من القامات والأسماء الهامة في الحقل الفني، فيتدخل بشكل حاسم ويتابع مع الوزارات والجهات المعنية في حال كان الأمر يستوجب القرار السريع والعاجل".

وأردف سلامة: "نقيب الموسيقيين قام بالترتيب مع وزارة الصحة التي رحبت بالمساعدة وننتظر جميعًا الوصول للقاهرة لكي يتلقى العلاج المناسب".