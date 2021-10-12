وأصابت السمكة قرميد منزل في بلدة كرم عصفور العكارية، يعود إلى آل اليازجي، وسط ذهول أصاب سكان المنزل دون وقوع إصابات بشرية.

ولاقت الصورة تعليقات مستغربة في "بلد العجائب"، خصوصا بسبب الأضرار المادية في المنزل.

وتعليقا على ما حدث وأثار دهشة اللبنانيين، قال رئيس بلدية بلدة كرم عصفور العكارية، جورج سيدوم، في اتصال مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن الحادثة وقعت الأسبوع الماضي قرابة الساعة الحادية عشرة ظهرا، "إلا أن صاحب المنزل لم يكن يريد نشرها على الإعلام".

وأضاف: "سقطت السمكة من الفضاء وخرقت سقف قرميد منزل أحد أبناء البلدة الذي يقطن مع عائلته، وبالفعل أحدثت أضرارا مادية دون أن تسبب إصابات بشرية بحمد الله".

وتابع سيدوم: "هي قصة غريبة حقا ولم تحدث في تاريخ البلدة ولا حتى في تاريخ لبنان"، لافتا إلى أن السمكة وصلت مشوهة وملطخة بالرمال".

وأوضح: "من المؤكد ووفق كل التوقعات أن السمكة التي كانت تزن قرابة 4 كلغ، كانت داخل فم أحد الطيور، ربما يكون طائر البجع".

وأشار رئيس بلدية كرم عصفور العكارية إلى أن البلدة تبعد عن البحر مسافة 250 مترا وتقع بجوار بلدة منيارة.