وأشارت ماكغي إلى أن الزوار ينتمون إلى 175 جنسية مختلفة، وبنسبة واحد من بين كل 3 زوار، سائح أجنبي من غير المقيمين في الدولة.

وبينت أن تذاكر الأيام المتعددة والموسمية تلقى رواجا كبيرا، حيث إن واحدا من كل خمسة زوار خلال الأيام العشرة الأولى قام بأكثر من زيارة، لأن زيارة واحدة لا تكفي لاستكشاف كل ما يقدمه ويضمه موقع الحدث العالمي.

وتشمل الأرقام التي تم الإعلان عنها الزوار الذين اشتروا تذاكر لحضور إكسبو 2020 دبي، ولا تشمل ممثلي الجهات الدولية المشاركة أو وفودهم أو ضيوفهم، كما لا تتضمن موظفي إكسبو أو موظفي شركائه أو المدعوين من الجهات الرسمية.

وشهد موقع إكسبو الافتراضي خمسة ملايين زيارة بين 1 – 10 أكتوبر، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين زيارة لمشاهدة حفل الافتتاح الرسمي يوم 30 سبتمبر.

وكانت فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي" قد انطلقت يوم الجمعة 1 أكتوبر تحت شعار "تواصل العقول.. وصنع المستقبل".

ويشارك في المعرض 192 دولة، لكل منها جناحها المستقل، فضلا عن الكثير من الجهات والشركات والمنظمات والمؤسسات.