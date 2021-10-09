وأمام المنزل الجديد الذي شد أنظار الزائرين، قال البوسني فوجينكوسيتش (72 عاما) لرويترز: "كانت كثيرا ما تعيد تجديد بيتنا حبا في التغيير، فقلت: سأبني لك بيتا دوارا تُلفينه كيفما شئتِ".

وفي سهل خصيب بشمال البوسنة قرب بلدة سرباتس، يدور المنزل حول محور قطره سبعة أمتار صممه كوسيتش بنفسه.

ويتغير المشهد في لحظات بين حقول الذرة والأراضي الزراعية وبين الغابات والنهر.. كل هذا بالسرعة المطلوبة.

وقال الزوج: "المنزل يمكن أن يلف دائرة كاملة على مدى 24 ساعة في أبطأ سرعاته، في حين يكمل الدورة في 22 ثانية في أسرع لفة". ولم ترغب زوجته في التعليق على البيت الجديد.

واستغرق بناء البيت ست سنوات، باستبعاد فترة مكث فيها الرجل بالمستشفى لعلاج مشكلة في القلب.