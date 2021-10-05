وفي الصورة يظهر مدخل وما يشبه شكل القبة وسط الجليد، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية والتي نشرت اللقطة.

وأخذت اللقطة من قناة على "يوتيوب" متخصصة بنشر التقارير المتعلقة بالظواهر الغريبة.

وانقسمت الآراء حول الصورة الغريبة، بين مشكك لها، وآخرين دافعوا عن صحتها لافتين إلى أنها قد تكون بوابة لمبان تقع تحت القارة القطبية الجنوبية.

وذهب آخرون إلى فرضية وجود كائنات فضائية تعيش في هذه القارة، مطالبين بمزيد من التحقيق في الأمر.