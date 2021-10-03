ويستعرض موقع "يو إيه إي وييف" 12 موقعا جذابا داخل إكسبو 2020 دبي يجب على الزوار الاطلاع عليها.

نحت عملاق على شكل حفر زيتي

أطلقت الفنانة الكويتية، منيرة القادري، برنامج الفن العام في إكسبو 2020 - وهو عبارة عن سلسلة من 11 منشأة مذهلة ستشكل إرثا فنيا دائما يتجاوز معرض إكسبو العالمي.

ويشبه النحت العملاق مخلوقا مستقبليا من أعماق المحيط بألوانه الكهربائية والعاكسة وشكلها الغريب، إلا أنَّ موقعه الدقيق غير معروف حاليا.

صاروخ سبيس إكس فالكون

وفي جناح الولايات المتحدة سيُعرض نسخة طبق الأصل من صواريخ "سبيس إكس فالكون 9" على نطاق واسع لعشاق الفضاء.

وعلى ارتفاع 42 مترا، يعد فالكون 9 ثاني أطول مبنى في الموقع، وقد سُميَّ على اسم مركبة "ميلينيوم فالكون الفضائية في سلسلة "حرب النجوم".

المرايا العاكسة

وفي جناح سويسرا؛ تستدعي المرايا العاكسة اللامعة التي تغطي واجهة جناح سويسرا التقاط صورة سيلفي جماعية.

وتحت شعار "انعكاسات"، يجمع الجناح الزائرين معا للتفكير حرفيا ومجازيا في مستقبل كوكبنا، فاجمع الأصدقاء والعائلة لالتقاط صورة ربما بإحدى أكبر المرايا التي قد تراها على الإطلاق.

تكوين

وأبرم آرت دبي شراكة مع أربعة فنانين معاصرين إقليميين ومحليين لإنتاج 5 أعمال فنية في منطقة الاستدامة، وتسلط الضوء على منظور الشرق الأوسط لقضية الاستدامة.

ويمثل العلاقة المترابطة بين الإنسان والطبيعة كما أوضحت زينب الهاشمي في لوحتها "تكوين"، وهو هيكل بارز وجذاب بصريا يظهر نصفين يندمجان ليصبحا واحدا.

الجزء الخارجي لجناح اليابان

الجزء الخارجي لجناح اليابان المستوحى من الأوريغامي ثلاثي الأبعاد عبارة عن مزيج من أنماط أرابيسك و أوراق القنب.

ويهدف الجناح الياباني وهيكله الخلاب، الذي يشارك تحت شعار "حيث تلتقي الأفكار"، إلى تجسيد العلاقة بين اليابان والشرق الأوسط.

أنابيب نيون

ادخل إلى النفق الترحيبي في جناح أستراليا المضاء بأنابيب نيون بنفسجية وجدران مغطاة بفن الشارع الأصلي.

وستغمر الصورة الملتقطة هنا في أجواء أرجوانية غامضة بفضل الجو المظلم، مما يجعل صورتك المفاجئة تبدو غريبة الأطوار ومستقبلية.

الأبواب الضخمة المصنوعة من ألياف الكربون

توجد ثلاث بوابات دخول تقع عند مصب كل منطقة: التنقل والاستدامة والفرص، صُممت بوابات هذه المناطق من قِبل المهندس المعماري المقيم في لندن آصف خان، وهي أول ما تراه في طريقك إلى موقع إكسبو، الشاهقة على ارتفاع 21 مترا.

الأبواب الضخمة المصنوعة من ألياف الكربون خفيفة للغاية بحيث يمكن لشخص واحد أن يفتحها، حتى أنه يمكنك وضعها على الكاميرا للمشككين.

الوصل بلازا

الوصل بلازا هي أكثر بكثير من مجرد قلب نابض يربط كل معرض إكسبو، تتميز قبتها أيضًا بإطلالة غير عادية؛ حيث تتحول إلى سينما بزاوية 360 درجة في الليل، من الداخل والخارج.

نافذة ضخمة تتحدى الجاذبية

الهندسة المعمارية المرتفعة لجناح المملكة العربية السعودية هي في حد ذاتها واحدة، حيث النافذة الضخمة التي تتحدى الجاذبية هي أيضًا أكبر شاشة عرض LED في العالم، وتومض عبر المناظر الخلابة للمملكة.

مناطق المشاة

إن التجول في مناطق المشاة في المناطق الثلاث (الفرص والتنقل والاستدامة) يبدو وكأنه يخطو إلى مجتمع مسور على الطراز الريفي مع أشجار شمسية بارتفاع 67 مترا وممرات مظللة ومعارض في الهواء الطلق.

انعكاس أمواج المياه

تركيب مذهل آخر يعكس موجات المياه، إذا كنت من محبي أكبر نافورة مصممة للرقص في العالم في دبي مول، فستحب ما يخبئه معرض إكسبو.

صُممت أمواج المياه في إكسبو 2020 على شكل مدرج بارتفاع 13 مترا يمتص الماء في الليل، بينما ترقص الأمواج على الموسيقى التي كتبها مؤلف "لعبة العروش" والتي تنطلق ألسنة الهيدروجين من مركزها.

برج المراقبة (الحديقة في السماء)

وتجربة إكسبو كاملة لا تكتمل إلا ببرج المراقبة بزاوية 360 درجة، إنها منصة دائرية ذات طابقين يمكن أن تأخذك إلى ارتفاع 55 مترا للحصول على منظر جوي للمعرض.