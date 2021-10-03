وتستعد أوغندا لإبهار العالم في إكسبو 2020 دبي، حيث سيربط الجناح الأوغندي الأزمنة والعصور والأماكن المختلفة ببعضها البعض.



ويقول روبرت موكيزا، المدير العام لهيئة الاستثمار الأوغندية إنّ الجناح الأوغندي لديه مجموعة كاملة من الوكالات الحكومية وهيئة الاستثمار الأوغندية لتوقيع اتفاقيات الاستثمار.

وأضاف موكيزا، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنّ الهدف من المشاركة في إكسبو 2020 دبي، تحقيق 5 مليارات دولار من الصفقات والاستثمارات المتوقع عقدها خلال فترة المعرض.

وعن إذا كان تم تنفيذ أي صفقاتٍ أم لا؛ فأشار إلى أنه تم توقيع صفقات بقيمة 400 مليون دولار أميركي، إلا أنَّ حفل التوقيع الرسمي لهذه الصفقات لم يحدث بعد، مشيرًا إلى أنّه "سيحدث قريبًا".

رخصة الاستثمار خلال ساعة واحدة

وعن المميزات الموجودة في جناحهم في إكسبو قال: "يمكنك الحصول على رخصة استثمار خلال ساعة واحدة، حيث كرّست هيئة الاستثمار الأوغندية موظفين لتوقيع الصفقات من الألف إلى الياء مع المستثمرين، ففي غضون ساعة واحدة يمكنك الحصول على ترخيص للاستثمار والعمل في أوغندا".

وعن رأيه في حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، وصف المدير العام لهيئة الاستثمار الأوغندية بـ"العرض الرائع"، مشيرًا إلى أنّه "وتأكيدًا لما يمكن تحقيقه عندما يجتمع العالم معًا لاحتضان الابتكار وحل المشكلات"، مؤكدًا على "فخره بالمجموعة الأفريقية الموجودة في دبي لعرض استثماراتهم".

وعمّا سيقدمون للعالم من خلال جناحهم، تابع: "سنقدم للعالم الطبيعة الأوغندية الجميلة، والمنتجات الأوغندية المعروضة بما في ذلك القهوة الأوغندية الشهيرة عالميًا".

واستطرد قائلًا: "لقد قدَّم المعرض مثالًا رائعًا، لكن أوغندا تركز على النهوض الاقتصادي ونهدف لتوقيع صفقات بقيمة 4 مليارات دولار ونأمل أن نبقى على اتصال بالعالم وأن نظهر أن أوغندا جاهزة للعمل ويمكن أن تكون وجهة الاستثمار الأولى في إفريقيا".

وعن الغوريلا الجبلية فأوضح أنّها نادرة، وأنّ أوغندا ترحب بالعالم ليأتي ويرى الغوريلا وأيضًا للانضمام إلى جهودنا في الحفاظ على البيئة.

الغوريلا المذهلة

ويقع الجناح الأوغندي في منطقة الفرص، وسيكون الزائر مع فرصة لاكتشاف بلد لا ينتهي فيه فصل الصيف، بالإضافة إلى فاعلية "تجربة تفاعلية لمراقبة الطيور"، و"تجربة الموطن الحقيقي للغوريلا الجبلية" بحسب الموقع الرسمي لإكسبو 2020 دبي.

تجربة الواقع المعزز للغوريلات المذهلة في بويندي التي تتيح للزوار الشعور بتجربة تعقب الغوريلا الجبلية الفريدة في أوغندا.

وبحسب موقع "ترافيل بريكنغ نيوز" فإنَّ الغوريلا الجبلية من أكثر الأنشطة السياحية تميزًا في إفريقيا حيث يأتي الآلاف من السياح إلى إفريقيا لمعاينتها.

وتوجد الغوريلا الجبلية في حديقة بويندي الوطنية التي لا يمكن اختراقها في أوغندا، وهي إحدى الوجهات القليلة في أفريقيا للغوريلا الجبلية، وتقدمها أوغندا بأرخص الأسعار مقارنة بمثيلاتها في أفريقيا.

أوغندا كسوقٍ صاعدة

وبحسب موقع "تن تايمز" الأوغندي فإنّ أوغندا تتطلع في إكسبو 2020 إلى مواصلة تطوير الأسواق الناشئة، خاصة في السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية، من جميع أنحاء العالم.

ويشير الموقع إلى أنَّ كل رجال الأعمال يدركون الإمكانيات العظيمة التي تتمتع بها أوغندا كسوق صاعد، حيث تفتخر البلاد بأنها الاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط.

ويؤكد الموقع أنَّ إكسبو 2020 سيوفر منصة فريدة لعرض أحدث المنتجات والخدمات الأوغندية وأسواقها المزدهرة.