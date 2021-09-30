وتأتي كلمات "الصقور المخلصين" كالآتي: "مرحبا يا هلا حـي بالشهامـة.. مرحبـا بالصـقـور المخلصـيـن.. ضامنين الوطن صانوا احترامه.. قدرهم عندنـا عالـي أو ثميـن.. هم حماة الوطن يوم ازدحامـه.. يوم ولد الردي كابي أو مهين.. جمعنا كالجبل عسر الصدامـة.. والنـشـامـا لـهــم عـلــم يـبـيـن.. يوم سمعوا الندا هبوا التحامـه.. زاحفـيـن كـمـا أســد العـريـن".

"الصقور المخلصين" قصيدة واسعة قوية في تعابيرها تحكي عزة وفخار الإمارت، فيها يحتفي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بحماة الوطن، الذين غنى باسمهم فنانون كثر، ومن بينهم الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وخط الشيخ زايد، أبيات القصيدة إبان عودة القوات المسلحة الإماراتية من مشاركتها في الدفاع عن الكويت خلال الغزو العراقي لها، في عام 1991، حيث ساهموا في تشريف الإمارات ورفع اسمها عاليا.