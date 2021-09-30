ويضم جناح المرأة في إكسبو، خمس منصات رئيسية، ولكل منصة قصة مختلفة، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: (المقدمة والإنجازات والتحديات والحلول والتفاعل مع الزوار).



ويهدف جناح المرأة في إكسبو دبي 2020 إلى تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الناجحة في دعم المرأة، فضلاً عن تعزيز الوعي بملف التوازن بين الجنسين، إضافة إلى تعزيز فرص المشاركة المتكافئة للرجل والمرأة في مسارات التنمية.

ووقع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مذكرة تفاهم مع إكسبو 2020 دبي، سيكون المجلس بموجبها المظلة الرئيسية للفعاليات المتعلقة بالمرأة والتوازن بين الجنسين خلال هذا الحدث العالمي الهام.

والتوازن بين الجنسين كان أحد المبادئ الأساسية لدولة الإمارات على مدى النصف قرن الماضي ومكون رئيسي في "خطة الخمسين عاماً القادمة" التي رسمت مسارها الاستراتيجي وثيقة مبادئ الخمسين.

ومن المقرر أن يستضيف المعرض خلال شهر أكتوبر 11 شخصية نسائية بارزة، في قطاعات مختلفة، وذلك في إطار مباردة "الرؤية والمسيرة" التي ينظمها جناح المرأة بالتعاون مع كارتييه.

وتضم قائمة الأسماء كلاً من: الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو، ووزيرة الطاقة والتجارة والصناعة في جمهورية قبرص ناتاشا بيليدو، ووزيرة المرأة والأسرة والنوع الاجتماعي وحماية الطفل بجمهورية السنغال ندي سالي ديوب دينغ.

ومن الشخصيات النسائية أيضاً التي يبرزها جناح المرأة، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي سيمونيتا دي بيبو، ووزيرة خارجية بنما إريكا موينز، والمفوضة الوزارية لأبحاث الفضاء في جمهورية المجر الدكتورة أورسوليا فيرينش، والسيدة الأولى في المالديف فزنا أحمد، ووزيرة الشباب والرياضة والأسرة بجمهورية سيشل ماري سيلين زيالور.

ويستعرض جناح المرأة في إكسبو دبي 2020 إسهامات المرأة في المجتمعات، وكذا التحديات التي لا تزال تواجهها، مع الاحتفاء بصانعات التغيير حول العالم.

كما ينظم فعاليات وبرامج حوارية هادفة مثل الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة في الثامن من مارس 2022.