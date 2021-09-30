فقد شوهد سائق اللاعب البرتغالي، وهو ينتظر ما يقرب من 7 ساعات لملء سيارة "بنتلي" التي يقدر سعرها بنحو 220 ألف جنيه إسترليني بالبنزين، في ساحة بمنطقة تشيشاير القريبة من مانشستر، الأربعاء.

كما طلب اللاعب الفذ من أحد أعضاء فريقه الأمني، ملء سيارة "رينج روفر" الخاصة به بالوقود، حيث شوهد كلا الرجلين يصلان معا الساعة 2.20 ظهرا بالتوقيت المحلي.

لكن بعد الانتظار لمدة 6 ساعات و 40 دقيقة، أدركا أن ناقلة التزود بالوقود لن تصل في أي وقت قريب، وانطلقا خاليي الوفاض في حوالي التاسعة مساء.

رونالدو، الذي يقيم في قصر قريب، لم يظهر في المشهد، حيث كان يستعد لقيادة هجوم "الشياطين الحُمر" في مباراة بدوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني.

ونجح "الدون" في تسجيل هدف الفوز لفريقه بشكل درامي، حيث هز شباك الضيوف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وتعرضت بريطانيا على مدار الأيام القليلة الماضية لأزمة وقود خانقة، نتيجة نقص حاد في سائقي الشاحنات.

ورغم تأكيد الحكومة الخميس أن الأزمة أصبحت تحت السيطرة، فإن العديد من المحطات لا تزال مغلقة في المدن الكبرى، مما ترك السيارات تنتظر لساعات طويلة من أجل ملء خزاناتها بالوقود.