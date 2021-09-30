وقال سامح سمعان، وهو شاهد عيان على الواقعة، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إن الركاب في محطة مترو عين شمس، شمالي القاهرة، فوجئوا بالسيدة تلقي بنفسها أمام قطار المترو لحظة دخوله المحطة ولم يتمكن أحد من منعها وتحولت جثتها لأشلاء.

وحسب شاهد العيان توقفت حركة القطارات لبعض الوقت لانتشال جثة المتوفاة من جانب قوات الأمن والدفاع المدني ومسؤولي المحطة ومرفق الإسعاف الذين حضروا في الحال.

والجمعة الماضي، أقدم شاب مصري على الانتحار بإلقاء نفسه في مياه النيل فرع دمياط، من أعلى جسر طلخا، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، شمالي القاهرة.

وقبل واقعة شاب طلخا بأسبوعين، شهدت مصر واقعتي انتحار إحداها لطالبة في كلية طب الأسنان قفزت من الطابق السادس بمول سيتي ستارز في مدينة نصر شرقي القاهرة، نتيجة مشاكل مع أسرتها، بينما الانتحار الثاني كان لمسن ألقى بنفسه تحت عجلات مترو القاهرة في محطة المعادي جنوبي العاصمة.

وطالبت النيابة العامة المصرية في بيان سابق لها بالبحث عن الأسباب ومحاولة تنشئة جيل قوي قادر على مواجهة الظروف.